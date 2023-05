Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 13 de mayo de 2023, p. 11

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que su gobierno trabaja a diario para proteger a las madres buscadoras, a todos los que tienen familiares desaparecidos , luego de que el 10 de mayo marcharon en la Ciudad de México para exigir la búsqueda de sus seres queridos y de más de 112 mil personas sin localizar.

Tienen todo nuestro apoyo. Estamos trabajando en eso, protegiendo a quienes son víctimas de estos hechos lamentables. Nos da mucha tristeza que esto suceda y, además, estamos trabajando para protegerlas y encontrar a sus familiares desaparecidos , aseguró el mandatario en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.