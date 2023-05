En América Latina nuestra democracia no está terminada, está agotada y probablemente vamos a evolucionar a otras expresiones democráticas que todavía no olfateamos , aseguró el ex presidente de Uruguay, José Mujica, al participar en un foro de congresistas de la región.

Hay, añadió, una crisis no sólo de representatividad, hay una crisis de poder . El Estado está francamente bombardeado, si lo comparamos con las viejas concepciones de lo que era .

Insistió que los cánones tradicionales ya no dan respuesta y estamos en una lucha que no es otra cosa que remendar, parchar, tratar de minimizar los desastres, de amortiguar las contradicciones, pero no las podemos resolver porque gran parte del poder no está en sus representaciones, está afuera .