Álvarez comentó que su idea es viajar al centro del país y luego a la frontera norte. No tengo dinero y tengo que esperar un tiempo para decidir un plan, porque hay lugares peligrosos . Su familia, indicó, se quedó en su país, y “el sueño es llegar a Estados Unidos para ayudarla sinceramente, porque Honduras está pasando por una crisis económica muy fuerte.

Señaló que los atendieron superbien, nos dieron comida y nos dijeron que nos darían un permiso para andar en México. Nos lo dieron, nos sacaron, nos dijeron que podíamos irnos, que no podíamos estar fuera del edificio .

“A ver si podemos entrar legales para no andar ilegales en Estados Unidos o andar corriendo de la migra, como aquí. Según lo que se ha dicho, la frontera la abrieron el 11 para los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños”.

Añadió que lleva tres meses en Chiapas y que gracias a Dios he conseguido varios trabajitos en los que me he apoyado .