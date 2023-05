Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de mayo de 2023, p. 5

El Instituto Nacional de Migración (INM) cerrará el paso a los migrantes, pues ordenó no otorgar ningún permiso para transitar por el país. La decisión se da luego de que el gobierno de Estados Unidos puso fin al Título 42, con el que se permitía la expulsión inmediata de extranjeros a México sin darles derecho a pedir asilo argumentando motivos de salud por el covid-19.

En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseveró que con las nuevas medidas no se aceptará el retorno desde Estados Unidos de más de mil migrantes no connacionales al día.

México les ha hecho saber que no podrían, en ningún caso, recibir a más de mil personas al día: no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos. Eso estaba vigente desde el Título 42 (que se prolongó por tres años). Ellos lo saben, no vamos a aceptar nosotros más de ese número, porque no podríamos .

Cuando se le preguntó qué pasaría si las autoridades estadunidenses intentaran enviar a territorio mexicano más de esa cifra, el canciller advirtió: Pues no pueden, nosotros no los vamos a admitir en el puente (fronterizo) . Incluso aseguró que la cifra más alta que se recibió en un mes durante las anteriores medidas fue de 16 mil personas.

En una ficha informativa que se presentó en la mañanera, mientras Ebrard y el Presidente contestaban preguntas sobre la respuesta de México al fin del Título 42, se leía que el INM ordenó a todas las oficinas de migración en todos los estados no otorgar formatos múltiples migratorios ni otro documento que autorice el tránsito por el país .

Además, el instituto alertaba que con la modificación del Título 42 y el cierre temporal de 33 estaciones migratorias provisionales en el país –decretado el miércoles por la administración federal a fin de certificar sus condiciones– los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos, al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros .

La lámina detallaba además que el jueves, en ambos lados de la frontera, las fuerzas de seguridad de México y de Estados Unidos inhibieron de forma eficiente los intentos de cruces masivos, así como los actos de violencia en contra del personal e instalaciones de los puentes internacionales .

El INM apuntó que los traslados de migrantes hacia sus países se realizarán de manera inmediata , ya sea por vía terrestre o aérea, en los cuales tendrán que ir acompañados por tres agentes migratorios.

Según el documento, el 10 de mayo, un día antes del fin del Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 11 mil 126 migrantes en la frontera con México, mientras el INM aprehendió a 5 mil 499 extranjeros irregulares.