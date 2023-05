Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 13 de mayo de 2023, p. 3

Washington. Las autoridades fronterizas estadunidenses no observaron un aumento sustancial de los migrantes que cruzan la frontera desde México cuando las restricciones por el covid-19, conocidas como Título 42, terminaron en la medianoche del jueves, informó ayer el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) Blas Núñez-Neto.

Seguimos encontrando altos niveles de no ciudadanos en la frontera, pero no vimos un aumento sustancial de la noche a la mañana o una afluencia a la medianoche (cuando expiró la normativa) . Agregó que la agencia no tenía cifras específicas porque la situación apenas comienza.

Los migrantes que se encontraban a lo largo de la frontera seguían adentrándose en el río Bravo para tratar de ingresar en Estados Unidos, mientras desafiaban a los agentes que desde el otro lado les gritaban que se regresaran. Otros trataban de acceder desde sus teléfonos celulares a la aplicación de citas, un proceso crucial del nuevo sistema. Los migrantes con cita cruzaron por un puente con la esperanza de una nueva vida. Adicionalmente, por medio de demandas legales, se buscaba frenar al menos algunas de las medidas.

En el centro de la ciudad de El Paso, Texas, decenas de migrantes permanecían frente a la iglesia del Sagrado Corazón, a pocas cuadras de la frontera con México, y el refugio donde apenas el martes pasado acamparon casi 2 mil. Líderes religiosos de la ciudad trabajan para proporcionar albergues, asesoramiento jurídico y oraciones a los migrantes.