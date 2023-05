Observaciones al senador Kennedy

L

os cárteles de la droga son empresas trasnacionales organizadas en múltiples eslabones de una cadena. En un extremo están los sicarios y en el otro quienes lavan el dinero a través de acciones financieras en bancos y bolsas de valores, como Wall Street.

Una parte muy importante del sistema económico de su país, senador Kennedy, está formada por la economía ilegal procedente de esas empresas, cuya cadena tiene en un extremo la violencia. En el otro extremo están los grandes empresarios y grupos financieros. Bancos como Citibank, HSBC multados por lavar miles de millones de dólares, o como el caso de JP Morgan, al que en un barco de su propiedad se encontró un cargamento de 20 toneladas de cocaína.

En los eslabones de esta cadena están funcionarios y autoridades así como la DEA y la CIA. Unos, administrando el flujo y cuidando el abastecimiento, y otros beneficiándose de la corrupción por las enormes ganancias. Senador Kennedy, debería dejar de lado su arrogancia imperial y preocuparse por esos eslabones que operan en su territorio y que permiten la distribución del fentanilo y de otras drogas; y también de las autoridades y grupos financieros que reciben y lavan esas ganancias.

Mario Saucedo Pérez

Sueño mexicano

Hoy, hace 177 años, Estados Unidos invadió México, en 1846, y en 1848 se terminó la guerra con el Tratado Guadalupe-Hidalgo, donde se cedieron los estados actuales de California, Texas, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Todo esto representó 55 por ciento del territorio nacional. Además, México renunció a todo reclamo futuro sobre esos sitios. Según el Instituto Nacional de Estudios Políticos, Abraham Lincoln defendió a México durante la intervención, llegando incluso a jugarse su carrera política, ya que, consideraba la guerra como censurable e iniciada de manera inconstitucional por el presidente James Polk.

Actualmente, según datos del IPN, en Texas y California, residen más de tres millones de mexicanos, pero, como comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador de unos paisanos en California: “Que sueño americano ni que nada ¡Ya es el sueño mexicano!”.

Javier Rivera Rivera

Sobre reformar al Poder Judicial

No es nueva la exigencia de reforma al Poder Judicial, sino una vieja demanda que se podría cristalizar si el pueblo de México, y no las élites partidistas y económicas, así lo decide. La tarea para los mexicanos que queremos que siga la transformación, sería que en 2024, además de refrendar la Presidencia de la República, tener las legisladoras y legisladores necesarios para reformar el Poder Judicial y terminar de una vez por todas con sus privilegios, la corrupción y la injusticia que impera en este. También para que las ministras y ministros ya no sean impuestos, sino elegidos por el voto ciudadano, y sobre todo, para que la derecha no lo use para convalidar fraudes electorales o continúe favoreciendo con exoneraciones a sus militantes corruptos y delincuentes.