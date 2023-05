De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de mayo de 2023, p. 2

La huelga de guionistas en Estados Unidos ha empezado su segunda semana. Al lado de celebridades, sin programas de medianoche y cargando letreros con consignas, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) no ha logrado llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). El hecho ha comenzado a provocar ya estragos en las producciones de Hollywood, varias series y películas comienzan a detener su actividad debido al conflicto.

Ya sea por elección o debido a la falta de escritores en el set, producciones como Stranger Things de Netflix; Loot de Apple TV+ y Blade de Marvel son algunas de las primeras series en sufrir retrasos derivados de la huelga. En tanto, los guionistas han estado manifestándose en Los Ángeles y Nueva York exigiendo transparencia en el número de visionados de plataformas de streaming, piso salarial parejo y protección contra la inteligencia artificial son algunas de sus demandas.

A pesar del poco tiempo que lleva el conflicto ya hay series que han decidido parar hasta que la huelga llegue a su fin. Los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer, publicaron un tuit para explicar que la próxima temporada de la serie se demoraría. La escritura no acaba cuando la grabación empieza. Aunque estamos emocionados de iniciar la producción con nuestro increíble reparto y equipo, no es posible durante la huelga. Esperamos que un trato justo sea alcanzado pronto para poder volver al trabajo. Hasta entonces, cambio y fuera. #wgastrong (#WGAfuerte) .

Entre otras de las series que han anunciado cambios en su calendario de producción, destaca el éxito de HBO, The Last of Us. Su segunda temporada, rápidamente anunciada tras la emisión de apenas dos episodios, está completamente suspendida. Los cocreadores, Craig Mazin y Neil Druckmann, han dejado de escribir y producir en concordancia con los lineamientos de la WGA. A pesar de ello, diversas fuentes han indicado que el equipo de reparto ha pedido a los actores leer líneas directamente de The Last of Us. Part II, el videojuego en el que está basada la segunda temporada.