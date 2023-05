Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 13 de mayo de 2023, p. 5

El sueño de una medalla a veces está manchado por una violencia oculta. La guía de un atleta suele ser el entrenador o entrenadora, pero en ocasiones el mentor se torna agresor que exige sin pensar en la salud de los deportistas o, peor aún, que abusa de su poder y del vínculo de confianza para fines propios cometiendo actos de acoso.

Las ex clavadistas Cristina Millán y Azul Almazán, así como la ex ondina Teresa Alonso son algunas de las atletas que en su momento se enfrentaron a la dolorosa realidad de entender que eran agredidas por quien supuestamente debería guiarlas al éxito deportivo. Ahora, como sobrevivientes de acoso y abuso de poder por parte de sus ex entrenadores alzan de nuevo la voz en busca de generar un ambiente más sano en el deporte mexicano.

Debe haber filtros y revisar los historiales de los entrenadores , dijo Millán, quien no pudo ir a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 tras haber puesto un alto al hostigamiento de su entonces entrenador, quien la amenazó con dejar-la fuera de la justa si no accedía a peticiones indecorosas.

Millán fue una de las primeras en denunciar el acoso en el deporte mexicano, de retar un silencio sistemático que aún prevalece. La causa por la cual peleaba hace dos décadas era evitar que futuras generaciones pasaran por lo mismo; sin embargo, en su momento no recibió el respaldo esperado.

Tenía 27 años en ese entonces, ya con una carrera, y fue muy difícil (enfrentar esa situación). El daño moral también estuvo muy fuerte. Imagina cuando se trata de niños , señaló ante otros casos que todavía permanecen en el silencio.

Claman justicia

Pero en la voz de Millán no hay rencor, sólo un reclamo de justicia contra quienes han cometido actos de abuso y acoso. Yo puedo ir a una competencia con la conciencia tranquila, porque no le he hecho daño a nadie; sin embargo, hay personas que no deberían seguir como entrenadores y menos tener a su car-go niños. Si en México no se les puede poner un alto, organismos internacionales como World Aquatics o el Comité Olímpico Internacional sí podrían hacerlo .

La ex clavadista prefiere no mencionar el nombre del agresor, pero es del dominio público, tras su denuncia hace más de 20 años, que se trata de Francisco Rueda, quien en la actualidad está encargado del equipo de clavados de Guanajuato.

Rueda fue señalado por actos de acoso en varias ocasiones. La propia madre de Laura Sánchez, quien hoy es su esposa, encontró un diario donde supuestamente su hija confesaba una relación con el entrenador aún siendo menor de edad.

Azul Almazán también rompió el silenció a los 19 años después de Sídney 2000. En una carta titulada Yo acuso, la ex clavadista reveló que cuando era menor de edad enfrentó abuso sicológico, discriminación y amenazas por parte de quien en ese entonces era su mentor: Francisco Rueda.

Para recuperarse, Almazán se fue a Estados Unidos, donde continuó su carrera y ahora retomó su causa contra el acoso a través del arte, con lo cual descubrió una alternativa con mayor impacto para sensibilizar a las personas. Así, fue parte de la producción de la película La caída, protagonizada por Karla Souza y en la cual se exponen casos de abuso en el deporte.

La caída es cuando te das cuenta de lo que viviste y empieza a caer todo ese peso, ese monstruo que ves encima y no sabes cómo actuar. Hablar es doloroso, pero decir las cosas es un paso muy grande , indicó Almazán, quien trabajo en el INBA.

Azul tampoco se encierra en el resentimiento. Después de un proceso de sanación, ahora trabaja con varias asociaciones para crear una iniciativa sobre el tema.

Prevenir y no lamentar