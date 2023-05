▲ Portada del disco más reciente de Caroline Shaw, Let the Soil Play its Simple Part, en la que se observa una bella rosa del desierto en una metafórica maceta desfondada que da pie al título: permite que la tierra haga su parte.

Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 13 de mayo de 2023, p. a12

Pendula en mi mente una melodía. Es suave, ondula, asciende, forma vapor y me da la sensación de flotar. Es un velo que es ola por encima de las otras olas.

A veil awave upon the waves

El verso es de James Joyce y lo extrajo Caroline Shaw de entre las páginas de su ejemplar, ajado, del Ulises del autor irlandés.

Y ahora es otra ola la que alela mis sentidos. Es la misma voz, la de Caroline Shaw, la que ahora enuncia los versos del poema Room in Brooklyn de su amiga Anne Carson, quien a su vez dibuja con palabras lo que Edward Hopper, ese experto en soledad, puso en óleo: una mujer sola mira por la ventana en Brooklyn el brillo mortecino del sol:

This

slow

day

moves

along the room

I

hear

its

axles

go

a

gradual dazzle

upon

the ceiling

gives me that

racy

bluishyellow

feeling

as hours

blow

the wide

way

down my afternoon

La misma respiración del poema que acabo de transcribir, con su morfología original, de Anne Carson, es la sístole y la diástole de toda la música de Caroline Shaw, heroína del Disquero.

El 17 de abril de hace dos años, di a conocer en México a la compositora, multinstrumentista, cantante y gran lectora Caroline Shaw, quien en poco tiempo se ha convertido en figura fundamental del mundo de las salas de concierto.

Sus poderosas herramientas: su capacidad de crear música muy cercana a todo escucha, sin falsa simplicidad, sin dificultad alguna. Nos comunica de manera muy directa emociones, ideas, contenidos.

Lo suyo es el amor por las palabras, por el lenguaje, por los himnos antiguos, por la voz humana, el cuarteto clásico de cuerdas, un ensamble muy original de percusiones, los relatos escénicos con música, la poesía, la literatura, la gran literatura.

En las obras de Caroline Shaw abundan pasajes, ideas y desarrollo de temas de TS Eliot, William Shakespeare, James Joyce, Anne Carson, Marilynne Robinson, entre otros autores.

Su nuevo disco sintetiza esos recursos expresivos, narrativos y la multiplicidad de técnicas musicales que hacen de esta compositora una personalidad como no hay otra en el manido mundo de la música de concierto.

Es más, hay obras de Caroline Shaw que podemos escuchar con la sensación de estar oyendo un disco pop o una obra de rock, pero en realidad estamos frente a partituras de música de concierto con todas las de la ley.

El título de su nuevo disco es poético como toda su música: Let the Soil Play its Simple Part.

La portada presenta una planta bella de forma y nombre y contenido: Rosa del Desierto. La metáfora de la maceta desfondada da, literalmente, pie al título: Deja que el suelo cumpla su tarea tan simple; Permite a la tierra que haga lo suyo; Deja que la tierra en escena interprete su papel. Permite que la tierra haga su parte. Let the Soil Play its Simple Part.

El álbum consiste en 10 piezas sumamente hermosas. Recomiendo ver y disfrutar en YouTube la grabación que hicieron Caroline Shaw y los músicos integrantes del Sō Percussion, de la pieza que abre el disco: To The Sky, y quedará en claro el mensaje contundente de esta compositora que canta como los ángeles, escribe como los dioses y piensa e imagina todo aquello que queremos para hacerlo realidad.

El corte 8, A Gradual Dazzle, es una música hecha a partir del poema de Anne Carson que aquí transcribí y en el video que recomiendo queda clara la respiración del poema que adopta Caroline Shaw para cantar y normar el ritmo de sus composiciones.

Eso es todavía más evidente si escuchamos el corte 5, Lay All Your Love: lo que millones en el mundo conocen como una rola del grupo Abba, aquí se trata de una obra maestra de prosodia: Caroline Shaw acorta, alarga, edita, pone en la moviola la escena y escuchamos formas misteriosas, nuevas, de hacer sonar las frases de todos conocidas, pero que con esta magia adquiere significados muy profundos.

Los versos originales dicen:

Don’t go wasting your emotion

Lay all your love on me

Don’t go sharing your devotion

Lay all your love on me