Los vecinos estamos hartos de que esto sea un estacionamiento publico por 20 pesos y que no podamos caminar por aquí. Se está privilegiando el espacio para vehículos cuando es una plaza peatonal. Estamos preocupados e indignados.

Cuevas aclaró que a los residentes no les interesa quién administra el dinero, porque el verdadero problema es recuperar la plaza, volverle el sentido peatonal, porque estacionan los vehículos pegados a la pared, no se puede ni caminar en la banqueta ni en la calle , tras asegurar que no hay oposición a que los vecinos de la plaza puedan acceder con sus autos.

Las instalaciones de la Universidad Panamericana, la parroquia, el Centro Cultural Juan Rulfo, la escuela primaria Independencia, el Colegio Simón Bolívar, la notaría y el establecimiento Los Arcos rodean la plaza.

Al respecto, el notario Othón Pérez negó que la Notaría Pública 63 sea el problema del caos vehicular, al asegurar que sus clientes son personas de la tercera edad que requieren de un lugar para dejar sus vehículos, además de que a las 15 horas se deja de dar atención.