l gravamen ético que pesa sobre los seres públicos mexiquenses es tremendo e inevitable. El juicio político nacional hoy los arrasa con justicia. Pareciera que ahora ya no importa quién la hizo, sino quién la pague. Suelen pagar justos por pecadores.

Las elecciones de dentro de tres semanas así lo sancionarán. Ganará Delfina, perderá Alejandra. Una ganará por ser la buena, la otra perderá por lo que representa.

De darse así las cosas, equivaldrán al último clavo en el ataúd del PRI. Se habrían recordado sus pecados y olvidado sus aportes a la vida nacional.

El PRI como figura omnipresente apuntaló grandes logros en la formación del Estado nacional moderno. Sí, pero se cobró con las dos manos.

Se enfrenta una interesante candidata a la doble tarea de encubrir la ladronía centenaria y simultáneamente atraer la confianza de los que apenas ven que les es retribuido su esfuerzo y la de la jodidez perseverante. El dilema de Alejandra es cómo lograr la simpatía con los que exigen algo distinto, si se le ve como heraldo de la corrupción.

Tocó a dos señoras, por principio consideradas respetables, la representación de lo que sus orígenes sostienen: Alejandra va por el siempre querremos más. Delfina expone serenamente la fuerza del ¡ya basta!

Poco pintarán sus cualidades personales, trayectorias y proyectos. El pueblo no votará por ello, sufragará en búsqueda de oxígeno.

Como ejercicio de razón, he repasado la lista de los gobernadores desde 1929. Destacan personas honorables, pero que no supieron cambiar de rumbo. Son más los sombríos. Alguno de ellos me comentó, justificando: es que así es esto . Y sí, el ambiente ha sido de ¡sírvanse!

La naturalidad en el uso de aquella frase comalada de millonarios con que se creía describir a cada gobierno local, por algo coincide con la atribuida a Carlos Hank. Por eso es el sentimiento popular el que votará el 4 de junio.

Son palabras de profunda indignación: ¡Ya no más de lo mismo! Por eso, aun en encuestas formuladas en favor del continuismo, se refleja que Delfina motiva principalmente la adhesión de las masas populares. Es la razón expresada con júbilo la que se expresará en las casillas.

Esa razón se integra con anhelos humanitarios y no con pretensiones clasistas. Es la anhelada justa medianía que la jodidez busca. Exige espacios en su lucha social, no es el ser ya satisfecho que sólo buscará siempre más.