Néstor Jiménez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 12 de mayo de 2023, p. 5

En las últimas horas de vigencia del Título 42, migrantes de distintas nacionalidades, agrupaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales coincidieron en que sigue sin haber claridad en la forma en que las autoridades de Estados Unidos procesarán las solicitudes de miles de personas que se prevé pedirán refugio a partir de las primeras horas de este viernes.

La aplicación CBP One, única vía legal para que los solicitantes de refugio puedan presentarse a los puentes de entrada de Estados Unidos para exponer sus casos, se ha convertido en una barrera digital , aseguraron Médicos Sin Fronteras (MSF) y Amnistía Internacional (AI).

July Rodríguez, directora de la agrupación Apoyo a Migrantes Venezolanos, expuso que lo que han contado a esta organización los propios migrantes es que no hay un mecanismo parejo para todos y, de manera discrecional, sólo a algunos se les permite permanecer en EU mientras a otros se les regresa inmediatamente a distintas ciudades de México.

“De manera particular me dicen: ‘una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen’, y también que no entienden por qué a unos sí se les permite ingresar y a otros no, si todos van huyendo de la misma situación. Entonces, hay un doble discurso. Eso causa confusión en los migrantes.”

Además, quienes no tramitaron de manera previa una cita por medio del sistema en línea conocido como CBP One sólo podrán ser sujetos a iniciar un trámite si antes solicitaron refugio en un tercer país, como México, y éste les fue negado, de lo contrario, no serán sujetos a pedir refugio.