Afp

Periódico La Jornada

Viernes 12 de mayo de 2023, p. 5

Ciudad Juárez. Carlos acarició el sueño americano tras entregarse a agentes estadunidenses para pedir refugio. Pero cinco días después, en los que denuncia haber recibido trato de asesino , fue expulsado a México.

Venezolano de 32 años, Carlos Reyes y su amigo de la infancia, Carlos Villafranca, cruzaron el río Bravo desde Ciudad Juárez, al igual que cientos de migrantes que buscan ponerse en manos de la Patrulla Fronteriza para luego pedir protección de Estados Unidos.

Todo parecía ir bien. Esperaron una semana del otro lado del río, la frontera natural, en una suerte de limbo entre una alambrada de púas que apunta hacia México y una alta y sofisticada reja que conduce a Estados Unidos.

Finalmente unos agentes los abordaron y, tras esposarlos, los condujeron a un albergue en El Paso, Texas. Villafranca asegura que estaba contento , pues creía que su petición de refugio sería escuchada.

Pero pronto se vieron enfrentados a condiciones deplorables. ¡Es horrible allá dentro! ¡Cinco días presos! , exclama Villafranca en diálogo con Afp en Ciudad Juárez, adonde volvió expulsado con su amigo y 400 personas más la madrugada del pasado miércoles.

Mira, aquí están las marcas de los grilletes que me colocaron (...) como si fuera asesino , exhibe a su vez Reyes, quien tacha de abuso el trato que reciben en Estados Unidos los extranjeros que llegan huyendo de la pobreza y la violencia en sus países.

Sin derechos