Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de mayo de 2023, p. 4

El canciller Marcelo Ebrard descartó que con el fin del Título 42 se vayan a registrar detenciones y expulsiones masivas de migrantes en la frontera con ese país.

Luego de una ceremonia en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ebrard manifestó que una deportación de cientos de miles de personas desde Estados Unidos en unas semanas no se ha dado ni siquiera con el Título 42, ni es factible legalmente , y pidió no especular con cifras al respecto.

No especulamos, no doy cifras, porque a lo mejor pueden ser confusas, no esperamos un movimiento de tal tamaño, de tantos miles, no. No lo veo, ni siquiera es factible legalmente , declaró el canciller ante reporteros que le preguntaron sobre el tema.

Ebrard sostuvo que el máximo número de expulsiones que el gobierno mexicano llegó a contabilizar durante la aplicación del Título 42 no llegó ni siquiera a 18 mil al mes y aseguró que hubo meses con 15 personas.

Informó que si bien el gobierno de Estados Unidos registra más de 2 millones y medio de aprehensiones de migrantes en la zona fronteriza, esto no significa que exista un número igual de deportaciones a México.