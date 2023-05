Tienen prohibido salir solas de casa. Deben acompañarlas su mahram, hombre de parentesco cercano, como padre, hermano o marido. No pueden ser atendidas por médicos varones, cuando hay pocas mujeres que ejercen esa profesión. Por eso muchas no tienen atención adecuada, lo que les ocasiona problemas de salud, incluso la muerte.

El régimen les vedó la enseñanza secundaria y universitaria. Ir, como antes, a parques infantiles. Eliminaron su presencia en la radio, la televisión y toda reunión pública. El deporte les está vetado.

Ningún trabajo fuera de los hogares. La excepción, unas cuantas médicas y enfermeras. Prohibido cerrar tratos con comerciantes masculinos o mostrar parte de su cuerpo en público. Están obligadas a llevar burka, velo largo que les cubre incluso el rostro. No deben usar ropas de colores vistosos por ser sexualmente atractivos . Las que no vistan conforme manda el Talibán o no vayan acompañadas de su mahram, son sometidas a azotes, palizas y abusos verbales. Las acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, lapidadas.

Se les prohíbe usar cosméticos, dejar a la vista sus tobillos y calzar zapatos de tacón, pues un varón no debe oír los pasos de una mujer. Además, está vedado publicar sus imágenes en revistas y libros. Pese a tanta represión, hay valientes que luchan y denuncian por los medios sociales a su alcance la situación que viven. Todos debemos apoyarlas.