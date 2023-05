Ebrard es el único con la capacidad, cultura, experiencia y habilidad política para continuar la 4T y conducir a México al nivel de bienestar que los mexicanos merecemos. En la oposición impera la corrupción, principalmente, ninguno es ni digno ni capaz de ser presidente. La oposición no tiene propuesta, sólo se han unido para golpear al presidente López Obrador y todo lo que su gobierno ha hecho.

Considero que Ebrard es la mejor opción de entre las corcholatas. Su propuesta de hacer crecer a la clase media es justo la continuidad después del sexenio de primero los pobres . Su libro y su proyecto me convencen. Sus competidores de oposición no se comparan con su experiencia.

Votaron 3 mil 10 personas. En Twitter, 677; en El Foro México, 641, y en Facebook, mil 692. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función ‘Encuesta’ de Twitter y Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan su opinión.

@jdhg2009 / CDMX

El Foro México

Ninguno de los candidatos de la oposición representa los intereses ni la agenda que creo adecuados para México; no los he oído presentando propuestas, sólo se dedican a denostar a AMLO y a la 4T.

Patricia Covarrubias / CDMX

Ni un voto a cualquier candidato que proponga la derecha. Por cierto, todos son reciclados, no representan algo nuevo, ni la Téllez ni el Colosio proponen nada que no sea reciclar ideas que han demostrado ser perjudiciales para la mayoría.

Javier Mireles Ortiz / San Francisco del Rincón

Marcelo no me inspira confianza, pero es mucho mejor que cualquiera de los mencionados. Él echó abajo el trabajo de AMLO en la CDMX, por eso no le confío.

Manuel Hernández Orta / Querétaro

Faltó la opción de ninguno, no me gustó la forma de gobernar de Marcelo en la CDMX, por lo cual no votaría por él.

Roberto Navarro / Cuautitlán

Facebook

Votaría por cualquier candidato de la 4T, lo que aún no sé es a quién prefiero. Mi gallo era Ebrad, pero me empiezan a preocupar los rumores de que no es completamente de izquierda.

Mónica Villicaña G / Querétaro

Ebrard es el más calificado para ocupar el cargo. Ha sido el único sucesor político de López Obrador a quien le ha mostrado lealtad en más de 20 años de haberse conocido.

José Manuel Ortiz Albarran / San Luis Potosí

Debemos unir fuerzas los que apoyamos a AMLO con quien resulte elegido por la encuesta, que sabemos es el método que está en los estatutos de Morena y que aprueba AMLO; no dividir el movimiento y no dar oportunidad al regreso de los empresarios y minorías oligarcas que empobrecieron a los habitantes de este rico país.

Moisés Arceo / Sahuayo

El canciller es un progresista, su gestión en la ciudad es muestra de ello y, además, le valió la distinción como el mejor alcalde.

Carlos Rojas / Puebla

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com