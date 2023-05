Malos augurios para la migración pese a suspensión del Título 42

a suspensión del Título 42 de la ley estadunidense, que argumentando razones sanitarias permitía la expulsión inmediata de solicitantes latinoamericanos que pedían asilo o de otros ciudadanos que cruzaban la frontera México-Estados Unidos, provocará un inesperado flujo de migrantes por los cruces fronterizos de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros.

Pese a que dicho Título 42 fue producto de la política antinmigrante de Donald Trump y la ofensiva política republicana, con los demócratas en el poder hay pocas posibilidades de que mexicanos, guatemaltecos, hondureños, venezolanos, ecuatorianos y de otras nacionalidades logren ingresar al territorio del sueño americano. Las autoridades estadunidenses han desplegado 24 mil agentes a lo largo de los puntos fronterizos, establecido numerosos centros de detención para adultos y niños y, lo que es peor, una campaña de disuasión que advierte a los migrantes que será difícil tramitar una solicitud de asilo y que, si intentan pasar sin papeles, se les amenaza con prohibirles ingresar por años a Estados Unidos.

Los próximos días serán cruciales y se espera que en este escenario pueda hacerse lo mejor por parte de las autoridades migratorias mexicanas para que, al menos desde la orilla de nuestro país, no se presenten calamidades, se respeten los derechos humanos y se frene la detención masiva de migrantes que, por cierto, ya empezó a registrarse.

Mario Trujillo Bolio

Apoya que se reduzca el presupuesto de la Suprema Corte

Los nueve, en efecto, de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han optado, como bien señala La Jornada, por renunciar a su papel de garantes de la ley al actuar sin tapujos en función de sus preferencias partidistas , al decidir asuntos lesivos para el pueblo de México, el de a pie, el sometido, el marginado.

Son decisiones del Poder Judicial federal que ya forman parte de la historia jurídica oscura de nuestro país.

Vale preguntarse qué mueve a esos ministros, además: ¿su odio hacia el otro, hacia el que por siempre ha estado abajo de ellos, los no encumbrados?

Reducir considerablemente el presupuesto de la Suprema Corte es una exigencia política, social y moral, en bien de México.

José Lavanderos

Considera que está en decadencia la educación en el CCH

Mirar la destrucción de los edificios de la dirección, servicios escolares, la secretaría docente, la académica y la biblioteca es sólo parte de la decadencia en que ha entrado el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México; también la salud mental de profesores y alumnos ha sido dañada.

A pesar de haber perdido más de un mes de clases por distintos paros, los maestros se alistan para dar por terminados sus cursos; muchos, incluso antes de la fecha de fin de clases, ya no tienen ánimo para ir a su salón, los alumnos tienen una profunda apatía, hay miedo en los planteles, cualquier profesor puede ser acusado por una alumna y pasar a ser linchado frente a una multitud que no razona, que quiere divertirse humillando a la persona acusada; a nadie le importan las clases, interesan los diplomados, las tutorías, todo lo que dé constancias y estímulos. No importan los aprendizajes, sino llenar las actas.