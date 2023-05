Al preguntarle qué quiso decir con defenestrar al presidente , Marulanda se retractó e indicó: hablé de la primera persona del presidente de Perú, de Castillo, no me refería al presidente de Colombia .

A la pregunta de si se politiza la fuerza pública, Marulanda respondió: Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos de Perú, y yo creo que en Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto, aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, y no hablo como presidente de Acore, hablo como un miembro más de la reserva, que en sus funciones cumple con sus tareas .

Aseveró: la causa es la democracia, no pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay que, ¡qué palabra tan triste!, defenestrarlo, darle golpe de Estado; como si nosotros fuéramos pendejos, como si fuéramos bobos .

En declaraciones a la emisora W Radio, Marulanda señaló que Colombia sigue los pasos de Perú, donde las reservas de las fuerzas militares lograron defenestrar al presidente Pedro Castillo, al comentar una protesta contra Petro, un ex guerrillero del M-19, efectuada el lunes por militares en retiro, informaron medios colombianos.

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció ayer la existencia de algunos sectores que buscan provocar una ruptura constitucional , luego de que el ex director de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Acore), John Marulanda, dijo que, como en Perú, los efectivos en reserva van a hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero , en alusión al mandatario.

Petro señaló que el destino de Colombia no es un golpe de Estado. No, ese no es el destino de Colombia. ¡Que se queden con sus nostalgias del pasado! ¡Que se queden allá, pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche! , dijo.

Después, el mandatario tuiteó: ¿Por qué conspiran para un golpe de Estado? Porque les aterroriza que acabemos la impunidad. La verdad los acobarda tanto que van al desespero. Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe: la corrupción enorme en el Estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda .

Esta semana se celebran audiencias públicas ante la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), donde el ex líder de las paramilitares Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, encarcelado en Estados Unidos, reconoció que las operaciones para exterminar comandos guerrilleros se hacían en coordinación con las fuerzas militares colombianas.

Petro consideró que toda la verdad sobre los conflictos en el país debe conocerse, pero dijo que es consciente de lo peligroso que es alcanzar la paz y acabar con la impunidad. Sé que un camino tranquilo podría abrirse con la justicia transicional, que hoy es atacada. La presidencia tiene como política de seguridad la paz y también será atacada por todos los extremos. Colombia debe abrir la avenida de la paz que no es más que la de la justicia social y la democracia , agregó.

El 11 de abril, Mancuso fue imputado por más de 5 mil 200 hechos violentos junto a otros paramilitares, informó la fiscalía.