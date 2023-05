Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 12 de mayo de 2023, p. 20

Gaza. Israel y los grupos armados en la franja de Gaza volvieron a intercambiar fuego ayer, en el tercer día de una escalada que ya ha costado la vida al menos 30 palestinos desde el martes, entre ellos varios niños y dos comandantes milicianos y más de 93 heridos.

La erupción de violencia, la más severa entre Gaza e Israel desde agosto de 2022, comenzó el martes con ataques israelíes contra la organización Yihad Islámica, considerada terrorista por el gobierno israelí, la Unión Europea y Estados Unidos.

El ejército de Benjamin Netanyahu declaró ayer que atacó 166 objetivos en la franja de Gaza, incluidos lugares de lanzamiento de cohetes pertenecientes al grupo armado, y que eliminó a dos comandantes.

La Yihad Islámica indicó a la Afp que se dispararon más cohetes contra Israel, donde el ejército de ese país sostuvo que las sirenas de advertencia sonaban a intervalos regulares en las localidades cercanas a la franja de Gaza.

Desde los primeros cohetes el miércoles, 547 de estos proyectiles se lanzaron a territorio israelí de los cuales 175 fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea, según fuentes castrenses. Los servicios de rescate israelíes no informaron de víctimas.

En la franja de Gaza, gobernada por el grupo islamita Hamas, el Ministerio de Sanidad anunció la muerte de 30 personas, entre ellos niños, así como 93 heridos, de los cuales 32 son niños desde el martes. También fallecieron combatientes de la Yihad Islámica y del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

En la ciudad de Gaza, la mayoría de los comercios estaban cerrados y las calles desiertas, mientras los drones israelíes sobrevolaban la zona, indicó un reportero de la Afp.