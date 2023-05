El contrataque ucranio a la invasión rusa se espera desde hace semanas. Ucrania está recibiendo armamento occidental avanzado, incluyendo carros de combate y otros vehículos blindados, y sus aliados occidentales entrenan a sus soldados mientras preparan el esperado asalto.

Aunque es posible un contragolpe a medida que mejora el tiempo en Ucrania, no se ha indicado cuándo podría ocurrir. Las declaraciones de Zelensky podrían ser una pista falsa para mantener a los rusos a la expectativa, y los problemas de suministro de munición que enfrentan las dos partes han añadido más incertidumbre.

El anuncio del ejército ucranio de que avanzó hasta dos kilómetros en torno a la disputada ciudad de Bakhmut, en el este, avivó las especulaciones acerca de que la contraofensiva ya estaba en marcha. Pero Serhii Cherevatyi, portavoz del Mando Operativo Este de Ucrania, dijo a The Associated Press que el ataque no era la gran contraofensiva, pero es un indicador de que habrá más lances de este tipo .

Las fuerzas del Kremlin están atrincheradas en zonas del este de Ucrania, con sucesivas líneas defensivas que abarcan tramos de hasta 20 kilómetros.

Rusia se mueve despacio en Ucrania porque quiere conservar infraestructura y salvar vidas, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en declaraciones a la televisora serbia ATV.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso desmintió versiones de medios occidentales sobre el éxito del supuesto avance de las tropas ucranias en la zona de operación militar especial.

En un tema relacionado, el Kremlin aseveró que la iniciativa de Estados Unidos para entregar a Ucrania los activos incautados al empresario ruso Konstantín Maloféev es un robo.