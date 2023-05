Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Viernes 12 de mayo de 2023, p. 9

El sonido rebelde del punk en la guitarra y la batería del tándem catalán llamado Cala Vento, integrado por Joan Delgado y Aleix Turon, se combinan con la actitud independiente de quienes, en sus grabaciones, son parte del concepto contracultural do it yourself (hazlo tú mismo).

“El español no es nuestro idioma materno, fue una decisión artística de Aleix quien escribe las letras, antes realizó proyectos en lengua catalana y en inglés también. Cantar en español nos abrió un montón de puertas, superamos el mercado fuera de Cataluña y nos llevó al de toda España, incluso a llegar a México.

“No creemos en la fórmula de publicar un single o una colaboración y reventar el mercado y que todo mundo te quiera, eso no lo queremos, cada vez que vamos a México notamos que se parece a nuestros inicios en España”, dijo en entrevista con La Jornada, el baterista Joan Delgado, al respecto de su más reciente disco llamado Casa linda.

Su nuevo material nace después del confinamiento por la pandemia y está editado por su propia disquera llamada Montgrí, donde participaron Martin Glover conocido como Youth, los productores Emili Bosch y Santi García, Jordi Mora como técnico de mezclas. Los primeros dos discos que grabaron fueron publicados por BCore de Barcelona, compañía discográfica nacida en la década de los noventa, enfocada en grupos que tocan los géneros del hard core y el punk.

“Cuando nos rencontramos con Aleix en el estudio, que en ese momento era un local roto y con humedad, muy precario, no teníamos ningún concierto a la vista, porque se nos canceló todo, arreglamos ese lugar y hacer que ese fuera un espacio donde poder trabajar. Desde el disco Balanceo en 2019 decidimos montar nuestra disquera y autoeditarnos, también a otros grupos, eso nace de la vocación do it your self.