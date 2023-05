Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Viernes 12 de mayo de 2023, p. 4

María Negroni (Rosario, Argentina, 1951) usó la literatura para desbordar su dura y conflictiva relación materna en las páginas de su novela El corazón del daño, al mismo tiempo que hace una reconstrucción filosófica sobre el acto de la escritura. Mi madre fue la ocupación más ferviente y más dañina de mi vida , declara desde el principio del texto publicado por Random House.

En conversación con este diario, advierte que más que una función terapéutica, el libro nace cuando una obsesión cobra forma, o lo que intenté poner fuera de mí es un dispositivo para que salieran los fantasmas .

A mitad del camino entre poesía, ensayo y novela autobiográfica, en un género difícil de clasificar, la escritora argentina exalta la función del lenguaje, pues una de sus intenciones es producir un efecto de asombro, desconcierto y belleza. En la visión personal, el propósito es crear un objeto estético que emocione a quien tiene las páginas ante sí. Yo soy lectora antes de ser escritora. Hay libros que leo y me permiten acceder a emociones, sensaciones, ideas, que yo normalmente en la vida de todos los días no accedo. Eso es lo que llamo una obra de arte , asegura.

La obsesión que encontró forma con ésta, su tercera novela, es una especie de despedida a la propia obsesión; también es de duelo, reconoce, porque lo escribió después de la muerte de su madre. Es una cosa de tremendo amor y de conflicto enorme .

En la contraportada se lanza el anzuelo al describir que se trata de un ajuste de cuentas con una madre desesperada y desesperante; desmontaje de una vida que va de la simbiosis al enfrentamiento .