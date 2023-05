Rocío González Alvarado

La alerta sísmica no se activa en los terremotos originados en el valle de México, en virtud de que este sistema está diseñado para detectar las ondas que emiten cuando ocurren en algún lugar lejano, como Oaxaca o Guerrero, lo que permite avisar un minuto o a veces segundos antes, explicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Cuando el epicentro es aquí, se siente en el mismo momento, no hay manera científica de saber que va a ocurrir un microsismo, por eso no se activa o no se prende la alerta sísmica , refirió.

La mandataria indicó que se trata de eventos que comenzaron a ocurrir desde 1981 en la zona de Mixcoac, asociados a la activación de pequeñas fallas pertenecientes a la Sierra de las Cruces, formación que separa el valle de México del de Toluca.

Recordó que en 2019 se volvieron a registrar, por lo que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación integró un grupo de científicos en la Red de Microsismos para analizar estos movimientos que se registran en la Ciudad de México.

Destacó que de acuerdo con los integrantes de la Red de Microsismos, estos movimientos ocurren ocasionalmente y suelen presentar magnitudes menores a 3.8 y pueden generar aceleraciones que los hacen perceptibles sólo en zonas próximas al epicentro.