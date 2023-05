L

a reciente versión cinematográfica de Sin novedad en el frente, la excepcional novela de Erich Maria Remarque sobre la vida y la muerte en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, recoge acaso el colapso de sentido que trae consigo la densidad cotidiana de la contienda. Al final, para el soldado de a pie todos los discursos sobre la nación, la defensa de la patria y los grandes ideales acaban hechos añicos al cabo de unos cuantos días en el frente, y sólo queda uno y el mismo espanto: matar o morir. Hay una escena donde un joven soldado alemán queda en un momento rodeado por cinco militares franceses. No hay razón alguna para matarlo y, sin embargo, el oficial francés lo hace: Tu vida o la mía. Esa es la ley idiota de la guerra . En cambio, los poderes y los estados que la impulsan creen tener una visión privilegiada. Y es donde frecuentemente se equivocan. La guerra es el último y drástico medio a través del cual se impone la razón de Estado, una razón que no admite profecías. Es aquí donde aparece el escenario que todos temen: la posibilidad no sólo de lo imposible, sino de lo inimaginable. ¿Quién podía imaginar en 1914 que el afán de Francia, Inglaterra y Rusia de hundir a la emergente Alemania desembocaría, primero, en la Revolución Rusa y, 10 años después, en el ascenso de Hitler y el fascismo alemán? En 1948, Jacques Barzun escribió: Occidente [valga esa metonimia cada vez más vacía] acabó sus días entre 1941 y 1945. Lo que sigue será tan sólo una larga agonía .

Lo que comenzó en Ucrania con la amenaza de extender las fronteras de la OTAN y la respuesta rusa de una operación militar táctica ha empezado a exceder lo imaginable: una guerra en el confín del Cáucaso está reordenando los equilibrios y las relaciones entre los poderes que dominan la escena mundial. La paradoja es que los sistemas de detección digital y las armas autodirigidas –la ciberguerra– ha retrotraído las técnicas de combate ahí donde se encontraban en 1914: una confrontación a pie entre infanterías, la antigua guerra de posiciones . Los detectores electrónicos y los cohetes de respuesta flexible son hoy tan precisos que han inhabilitado a la fuerza área y los motorizados, incluidos los tanques. (Debe ser una paradoja del mundo digital: el MP3 trajo consigo la necesidad –para los músicos– de volver a los conciertos en vivo y el streaming de películas ha vuelto a llenar las salas de cine.)