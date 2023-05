Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Jueves 11 de mayo de 2023, p. 17

El jaqueo en la red informática de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que lleva cuatro semanas, dejó en la opacidad la información del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), por lo cual se desconocen los volúmenes del líquido concesionados y a quiénes corresponde, señaló el consultor Miguel Ángel Montoya.

Con el jaqueo aún sin resolverse, es inminente la publicación en el Diario Oficial de un tercer acuerdo que prorroga la suspensión de términos y plazos de procedimiento, debido al incidente de seguridad informática ocurrido el 13 de abril .

También por esa situación los trabajadores de la Conagua están paralizados, tienen prohibido utilizar las computadoras y no tienen acceso a la red interna. El Servicio Meteorológico Nacional quedó también vulnerado y no se puede consultar información histórica.

Además, la comisión despidió a empleados de confianza en las últimas semanas, informaron algunos afectados.

Montoya explicó que en este momento la gente en general no puede saber los volúmenes de agua concesionados ni a quiénes les corresponden. Ya de por sí era imposible saber cuáles eran las concesiones, cuánto se tenía y ya va un mes de que no se publica la información .

Riesgo de manipulación