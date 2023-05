Ontiveros y Rojas buscaban que el juez analizara a fondo que no hubo la denuncia necesaria en tiempo para imputar los ilícitos a su cliente.

El juez de control Genaro Gerardo Alarcón rechazó de manera tajante un recurso de la defensa para analizar si ya prescribieron los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa imputados por el caso Odebrecht al ex director de Petróleos Mexicano (Pemex) Emilio Lozoya Austin y a su madre, Gilda Margarita Austin.

El juez respondió que tanto Lozoya como su madre ya no están a su disposición en el caso Odebrecht y podrán hacer el planteamiento cuando se inicie la etapa de juicio. Sin embargo, al comenzar éste, el ex director de Pemex no tendrá posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio ni acceder al criterio de oportunidad, beneficios que derivarían en el retiro de los cargos contra él, su madre, su hermana Gilda Susana y su esposa Helene Heckes.

El proceso se basa en la acusación de que Lozoya recibió más de 7 millones de dólares en sobornos para beneficiar con obras públicas a la empresa brasileña Odebrecht.

Durante la diligencia, los defensores intentaron argumentar que no han tenido contacto con las autoridades para firmar el acuerdo reparatorio, pero el juez les dijo que ese no era tema de la audiencia y que se ciñeran a su petición para esa diligencia.

El impartidor de justicia sólo aceptó conocer las pretensiones y el sustento jurídico con el cual la defensa consideraba que era válido revisar la prescripción. Advirtió a los abogados de Lozoya que no debían argumentar sobre el fondo –la prescripción y los datos de prueba– ni comentar información del caso Agronitrogenados, origen de la otra acusación contra el ex funcionario.