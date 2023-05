Blanca Gómez, originaria de El Salvador, compartió que no sólo busca a su hijo Luis Roberto Melgar, desaparecido en 2010 cerca de la Ciudad de México, cuando se dirigía a Estados Unidos, sino también a su hermano Nelson Heriberto Gómez, visto por última vez en 2013 mientras seguía también su sueño de llegar a territorio estadunidense.

Expresó que para familiares de desaparecidos en México, que viven en otros países, es muy complicado interponer una denuncia y lograr venir a buscarlos.

En las escalinatas del Ángel de la Independencia, Socorro Gil contó que en diciembre de 2018, su hijo Jonathan Guadalupe Romero Gil fue detenido y desaparecido en Acapulco por policías municipales cuando se dirigía a jugar un partido de futbol. He vivido noches en agonía. Me han llamado de manera anónima para decirme que lo habían enterrado en la colonia Alta Progreso. He escarbado centímetro a centímetro con la esperanza de encontrar sus restos , expresa al borde del llanto, mientras señala que su único miedo es irme de este mundo y no saber qué paso .