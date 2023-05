Alonso Urrutia y Emir Olivares

En la mañanera de ayer surgió una pregunta sobre la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca del premio de derechos humanos que recibirá la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Pues mire , respondió el mandatario con ironía, “esos premios se pueden conseguir en la plaza de Santo Domingo, o también en Time.

“Acuérdense; esta revista famosa internacional que decía: ‘El economista del año’, siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del saqueo, de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada.”

Aún inconforme con la decisión de la Corte de anular el plan B electoral, ratificó sus críticas al supremo poder conservador y reiteró su propuesta de cambiar la forma de designación de los ministros: Ahí andan los del bloque conservador, con su ahora supremo poder conservador, que está situado en el Poder Judicial, en la Corte, pero eso tiene remedio, se resuelve con el método democrático.

Ratificó su intención de promover una reforma constitucional para que la población elija directamente a los ministros y así acaben, dijo, el elitismo y los privilegios que predominan en el Poder Judicial.

Rechazó la política en la que todos los intereses cuentan, menos el del pueblo, bajo el supuesto, la falsedad, la mentira, de que el pueblo no existe, no sabe, que debe ser conducido, orientado, manipulado. Eso se termina, lo quieran o no, les guste o no .