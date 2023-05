Por la transformación en la UNAM

o único que no cambia es que todo cambia . La UNAM no es una ínsula que pueda quedar al margen de la Cuarta Transformación que está viviendo nuestro país. La Ley Orgánica que la rige fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945 (hace 78 años).

Para estar a la altura de lo que está aconteciendo en México es indispensable realizar un congreso universitario en el que participen los tres sectores de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes y trabajadores, incluso los egresados de tales sectores.

El rector Enrique Graue Wichers en su Plan de Desarrollo Institucional (2014-2023) en el Programa 1.1 Identidad, autonomía y democracia punto 4 establece la necesidad de promover el conocimiento, la apropiación y el ejercicio de la autonomía y democracia en la comunidaduniversitaria .

Este es el momento histórico para que las y los estudiantes participemos en la transformación de nuestra universidad. Además, la coyuntura política es propicia, ya que la legislación universitaria solamente puede ser modificada por el Congreso de la Unión, que está promoviendo un crecimiento democratizador.

Por todo lo anterior, hago un llamado a las y los universitarios para reformar nuestra alma mater.

Ángel Vera Hernández

Lamenta triunfo de la derecha que participará en Constituyente chileno

Es una pésima noticia para Chile y para toda Latinoamérica el triunfo arrollador de la extrema derecha que participará en el Consejo Constitucional de Chile. En la nueva Constitución que surja estará Pinochet omnipresente con todas las consecuencias que esto traerá para la población andina ansiosa de liberarse de esa maligna sombra. Hago votos por que el recuerdo de Salvador Allende y su infatigable lucha hasta su muerte sirva de contrapeso y de aliento para superar lo que ahora resulta terriblemente ominoso. Ojalá que así sea por el bien del sufrido pueblo chileno.

Benjamín Cortés V.

Aclaración a nota sobre la Sedatu