Hasta los periodistas opositores que se prestan para montar mentiras, desinformación y denuncias falsas señalaron que esta decisión no se puede tomar cinco días antes de los comicios, cuando los gobiernos ya han montado todo el aparato electoral para el próximo domingo y que el presidente de la Corte, Rosatti, ya tenía preparada desde hace tiempo esta medida, pero que alguien los llamó y la presentaron en vísperas de las elecciones.

No tiene autoridad, ni facultades ni conocimientos , dijo el mandatario, y agregó que si en verdad tuviera algún interés en la economía del país, Rosatti podría pedir a los tribunales que agilicen las investigaciones que tienen paradas sobre la multimillonaria deuda que asumió Macri durante su gobierno y que ni siquiera fue discutida en el Congreso. La reforma del Poder Judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia , añadió, al anunciar que sumarán las acciones de la Corte en los últimos días a las causales de juicio político que analiza el Congreso.

Además, criticó en particular al presidente de la Corte, Horacio Rossati, quien durante una reunión de empresarios argentinos y estadunidenses cuestionó la política económica del gobierno.

También sostuvo que los jueces que aceptaron ser designados por decreto por el ex presidente Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes e insistió en que la Corte no puede manipular los tiempos electorales con fallos que avasallan a otras provincias con el único fin de preservar los intereses de sus amigos políticos o empresarios.

Buenos Aires. La suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicados en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición , dijo el presidente Alberto Fernández al hablar ayer en cadena nacional.

Si algo faltaba en esta situación fue el festejo público de Juntos por el Cambio que se expresó claramente en voz de Macri. “Los frenamos; esta decisión pone un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de ‘feudales’, por el poder casi absoluto que acumulan los gobernadores”, y salvó de esto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acusado de violador de los derechos humanos en esa provincia.

Macri criticó a Alberto Fernández y al Frente de Todos calificando de una de las acciones más deprimentes de estos episodios la reacción del gobierno y, en especial, la del mandatario. No toleran que un poder del Estado les ponga límites, aunque su trabajo constitucional sea precisamente ése .

Más aún comparó la acción de la Corte con un árbitro de futbol al considerarla el árbitro de nuestra vida en común. Es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días. Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no, pero no podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro. Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el futbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar .

La presidenta y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se adjudicó la decisión de la Corte al sostener que les frenamos las relecciones a los candidatos de Tucumán y San Juan. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará .

Bullrich está en la mira de la justicia en varias causas, pero esencialmente por los hechos denunciados recién de encubrir a cómplices del atentado contra la vicepresidenta en septiembre de 2022.