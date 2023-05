Interrogado sobre por qué ya no se envían las estadísticas de desapariciones a la SG, como han denunciado colectivos, investigadores universitarios y organismos de la sociedad civil, el mandatario emecista afirmó que no lo hacen porque esa base tiene datos duplicados y una falta de actualización terrible .

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación (SG), Jalisco ocupa el primer lugar en número de ausentes: 15 mil 18, según el último reporte que hicieron las autoridades locales en marzo de 2022; desde entonces no se han enviado más datos a esa base nacional alimentada con información de las fiscalías estatales.

Puntualizaron que este 10 de mayo no fue un día de fiesta sino de indignación y de protesta, con reproches y demandas al gobernador Enrique Alfaro, por no solucionar el problema de las desapariciones, rubro en el que Jalisco se ubica en el primer lugar nacional.

En las movilizaciones que se llevaron a cabo en Jalisco, Michoacán, Morelos, Baja California, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, Quintana Roo y Guerrero, demandaron la renuncia de funcionarios que no dan resultados o no tienen la capacidad para cumplir con su labor.

▲ Madres de personas desaparecidas se manifestaron en la plaza de armas, frente al palacio de gobierno de Zacatecas, en la capital del estado. Expresaron que mientras no encuentren a sus hijos, no habrá festejo por el 10 de mayo. Foto Cuartoscuro

Comentó que personal de la fiscalía estatal ha acompañado en los rastreos a los familiares de los desaparecidos en diferentes puntos del estado, pero no investigan a fondo .

En los últimos cinco años suman más de 4 mil personas cuyo paradero se desconoce en Michoacán, y 10 por ciento de los casos están bien documentados, porque se trata de aquellos que fueron detenidos por agentes de los tres órdenes de gobierno o por algún grupo criminal.

En Cuernavaca, con una ceremonia ecuménica, poemas, cantos, performance, pastel y Mañanitas con mariachis, madres morelenses que luchan por encontrar a sus hijas e hijos exigieron a los tres niveles de gobierno que las ayuden a hallarlos. Algunas llevan hasta 11 años tratando de localizarlos.

Las mujeres, del colectivo Regresando a Casa Morelos, emplazaron al gobernador Cuauhtémoc Blanco, al fiscal Uriel Carmona, a los diputados locales y al Tribunal Superior de Justicia a que renuncien si no quieren hacer el trabajo que les corresponde para garantizar la seguridad pública.

Queremos que nuestras hijas e hijos regresen con nosotros. Ese es nuestro más grande deseo en este día , expresaron. Acusaron que ninguna autoridad de la entidad da resultados favorables en este rubro.

Angélica Rodríguez Monroy aseguró que no hay personal capacitado ni suficiente. En Cuautla sólo hay dos agentes del Ministerio Públicos y no se dan abasto, no investigan y no buscan a nuestros hijos , se quejó la madre de Viridiana Morales, quien desapareció en 2012.

En la ciudad de Zacatecas, decenas de madres y familiares de personas ausentes marcharon por las principales calles del centro histórico, del Jardín de la Madre a la plaza de armas, para exigir la presentación con vida de sus familiares. Colgaron una enorme red tejida con hilos de plástico rojo, que simboliza la sangre de las víctimas de la violencia en México.

Familiares de personas desaparecidas se apostaron ante el edificio de la fiscalía de Quintana Roo en la zona norte, con sede en Cancún; pintaron en la pared del edificio rostros de sus hijos desaparecidos y pegaron cárteles de búsqueda.

Pidieron la renuncia de los fiscales de Justicia y anticorrupción, Óscar Montés de Oca y Rosaura Arzápalo, respectivamente, por los escasos resultados que han dado.

Según cifras de la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado, en los últimos ocho meses han desaparecido 187 ciudadanos, y no se tiene informes sobre el paradero de 75.

Madres buscadoras se manifestaron también en Monterrey, Nuevo León; Tijuana, Baja California; Acapulco, Guerrero; Torreón y Saltillo, Coahuila, así como en la ciudad de Aguascalientes.

(Rubicela Morelos, Mireya Cuéllar, Patricia Vázquez, Ernesto Martínez, Juan C. Partida, Raúl Robledo, Leopoldo Ramos, Claudio Bañuelos y Héctor Briseño)