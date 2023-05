Luego de su largo cruzar por varias fronteras y de un breve periodo en París, Vlady comenzó a interesarse en el arte moderno cuando entró en contacto con el surrealismo a través del pintor cubano Wifredo Lam y del automatista francés André Masson y, posteriormente, a través del propio Breton. Cuando finalmente llegaron a México, Trotsky, quien era uno de sus principales contactos, ya había sido asesinado. No obstante, Serge y el joven Vlady se insertaron fácilmente en la intelectualidad mexicana y éste logró hacer su primera exposición en 1945, en el Instituto Francés de América Latina. Como es de sobra conocido, Vlady, junto con muchos otros refugiados europeos, como Wolfgang Paalen –amigo de su padre–, los españoles Remedios Varo, Josep Bartolí y Vicente Rojo, fueron fundamentales en el desarrollo del arte moderno mexicano de la posguerra.

Dibujante incansable, durante su vida viajó por todo el país acompañado de su libreta de dibujo, en la que plasmó miles de apuntes de todo tipo: paisajes tropicales, montañas, volcanes, indígenas y la vida cotidiana de ese entonces. Dejó más de 500 cuadernos, de los cuales un centenar se pudieron apreciar en las vitrinas de la exposición Vlady: Revolución y disidencia.

El haber sufrido censura en algunos de sus proyectos murales no le impidió alejarse de este formato y en 1973, en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, realizó un extraordinario megamural tridimensional, en paredes y techos por igual, donde plasmó de forma prodigiosa sus obsesiones, ideología y portentosas técnicas y sentido del color.