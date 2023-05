La mayoría de sus pueblos así lo quieren, los ven como símbolo de unidad y continuidad. Están dispuestos a formarse durante horas bajo el sol o lluvia para ver pasar a lo lejos un ostentoso carruaje de oro jalado por corceles que en su interior transporta a una princesa que saluda al horizonte en el camino a su suntuosa boda y lujoso banquete al que –a pesar de haberlo pagado– sus súbditos no están invitados.

equisito para la decadencia es que en algún momento haya existido esplendor. Lo feo, viejo o inservible, sórdido y triste, deprimente o simplemente abandonado, no es decadente si antes no gozó una época de gloria.

Los reyes noruegos salen aún más caros a sus súbditos, unos 860 millones de pesos al año.

En Países Bajos tener un rey cuesta 888 millones de pesos.

Mónaco, principado pequeño en extensión, es grande en gasto monárquico, los escándalos de los soberanos, descendientes de bucaneros y de una estrella de Hollywood, cuestan al año 960 millones de pesos.

La joya se la llevan los ingleses o, más bien dicho, sus monarcas, porque el pueblo se lleva la carga fiscal y los reyes y príncipes el estilo de vida glamoroso. Cuestan al año mil 718 millones de pesos. ¿Para qué?

La monarquía no cumple hoy con su propósito fundacional. Hace cientos de años, si los señoríos feudales se separaban o fragmentaban, las regiones se debilitaban causando con ello invasiones o abandono. Si había disputas se ocasionaban acciones bélicas con amenaza de guerras y con ello de muerte y hambruna. Tener un monarca daba sentido de cohesión ante la obediencia hacia una persona que se convertía en autoridad absoluta, mientras los ricos se enriquecían a costa de los pobres que, explotados y sometidos, no corrían peligro mientras acataran las normas.

Para evitar conflictos y guerras de sucesión el poder se transmitiría hereditariamente, lo que derivó en la necesidad de leyes basadas en supersticiones para sostener algo tan incierto y peligroso como un gobernante que accede al poder por casualidad genética y no debido a sus capacidades. Para ello se requirió de una legitimidad que, frente a la carencia lógica de ella, respondiera al dogma y así no ser cuestionada.

En las monarquías el sistema ha sido construido para que el rey lo siga siendo, es por ello que no colapsarán por el sistema, éste permitirá que el país y con él el pueblo caigan primero que sus reyes. Serán, pues, los pueblos quienes en su momento tirarán a los monarcas para abolir lo oneroso de su existencia y la incapacidad de sus facultades y, entonces, reclamar un poder que en el siglo XXI no debería emanar de nada ni nadie que no sea el pueblo mismo.