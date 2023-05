Tras el arresto y condena a cadena perpetua de El Chapo en Estados Unidos, sus cuatro hijos heredaron el liderazgo del cártel de Sinaloa.

Los Chapitos, es decir, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Ovidio y Joaquín Guzmán López, son acusados de cargos federales de tráfico de drogas en una o más jurisdicciones en Estados Unidos.

La OFAC ya había incluido en su lista negra a los hermanos Guzmán Salazar y a Ovidio Guzmán López. Este último fue capturado en México en enero de este año y los demás siguen prófugos.

El fentanilo es la droga más letal en Estados Unidos en la actualidad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que 71 mil personas murieron en el país por sobredosis de opioides sintéticos como el fentanilo en 2021, en comparación con 58 mil del año anterior.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado que en México los cárteles de la droga fabriquen fentanilo, aunque ha reconocido que este producto terminado y los precursores químicos se introducen de contrabando en México desde China, afirmación que ésta ha refutado. México y China son las principales fuentes de fentanilo y sustancias relacionadas con éste que se trafican directamente a Estados Unidos, según la DEA.

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China en múltiples frentes han dificultado los esfuerzos para detener la importación de fentanilo, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadunidense. La mayor parte del fentanilo traficado en Estados Unidos proviene del cártel de Sinaloa, asegura la DEA.

Guzmán López no estaba bajo custodia ayer y no era claro si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre sobre las sanciones. Un abogado de El Chapo no ha respondido un mensaje en busca de comentarios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció en enero pasado una recompensa hasta de 5 millones de dólares por información que conduzca a la aprehensión y/o condena de Joaquín Guzmán López y otros 5 millones por Ovidio Guzmán López, además de una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la aprehensión y/o condena de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.