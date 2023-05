Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de mayo de 2023, p. 9

Por primera vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el movimiento de transformación puede tener un corrimiento hacia el centro, pero aun así continuará después de 2024.

En la mañanera de Palacio Nacional, el mandatario aprovechó una pregunta sobre la devastación ambiental que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) –filial de la gigante estadunidense Vulcan Materials Company– ha causado en Playa del Carmen, Quintana Roo, y con la que su gobierno está en litigio internacional, para señalar que esa compañía y otros sectores de la oposición están con la ilusión que su sexenio termine para que las cosas vuelvan al cauce que tenían en el pasado.

“Albergan la ilusión de que ya va a terminar este gobierno. Y sí, puede ser que haya un corrimiento al centro, porque además cada quien tiene su estilo, decía don Daniel Cosío Villegas: ‘El estilo personal’. Quién sabe si haya mañaneras, si vayan a hacer denuncias así, quién sabe si se vaya, como dicen los conservadores, a ‘polarizar’; que no es polarizar, sino politizar, pero ellos le llaman ‘polarización’. Quién sabe, pero estoy seguro de que va a continuar la transformación; puede ser que con otro lenguaje, van a hablar más rápido que yo, yo no hablo de corrido, no se van a comer las ‘eses’, no las van a decir de más, pero en lo esencial va a continuar la transformación”, apuntó.