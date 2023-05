En contrasentido a la resolución de la Corte –que se tomó con nueve votos contra dos–, el mandatario federal consideró que los legisladores no violaron absolutamente nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial .

Refirió que al Ejecutivo y al Legislativo los vota el pueblo y a los ministros los designan ambos poderes y ahora forman parte del supremo poder conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país, para sostener al viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios, ellos deciden que una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por las cámaras de Diputados y de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma en forma independiente .

Ésta y otras reformas, afirmó, se darán porque “viene el plan C”, con el que buscará que en las elecciones de 2024 la ciudadanía no sólo sufrague por el candidato de Morena a la Presidencia, sino también por sus abanderados al Legislativo para tener en el Congreso mayoría calificada (334 diputados y 96 senadores) y así aprobar iniciativas sin necesidad del voto de la oposición.

No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo , enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al fijar su posición luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la primera parte del plan B de reforma electoral.

Presiones de conservadores

Respecto a si se sentía decepcionado por el voto del ministro Arturo Zaldívar contra el plan B, López Obrador señaló: No, es que hay un entorno muy conservador, muchas presiones del bloque conservador que tiene uno de sus brazos en la abogacía. Es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo, son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, de la oligarquía .

Insistió en que el Poder Judicial fue entregado al PAN al en la época de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, y se conformó entonces por abogados conservadores ligados y formados al molde de Diego Fernández de Cevallos o de Santiago Creel.

¿Qué se puede esperar de ellos? Entonces, sólo el pueblo puede salvar al pueblo, la renovación hay que hacerla con el pueblo, sólo así se puede purificar la vida pública. Esa es una iniciativa que voy a enviar (para reformar ese poder), pero primero pues hay que tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada se le llama, dos terceras partes.

Por ello, una vez más exhortó a los ciudadanos a que voten por los candidatos al Congreso de la Cuarta Transformación, pues su intención es presentar la reforma en septiembre de 2024, cuando entre en funciones la siguiente Legislatura, que será elegida en los comicios del próximo año.