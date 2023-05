L

a popularidad del atribulado Biden se desploma después de que, pese a sus 80 años, decidió lanzarse a la aventura de una etérea relección. Dos heraldos del Deep State, The Washington Post (https://wapo.st/42l57yO), vinculado a la CIA, y ABC News, muy cercano al Partido Demócrata, expusieron una bombástica encuesta en la que tanto el perseguido judicialmente Trump, de 76 años, como el gobernador de Florida DeSantis, de 44, le llevan a Biden una ventaja de 7 puntos a casi año y medio de la elección presidencial de 2024.

Muchos factores han afectado la creciente impopularidad de Biden: desde la inflación, pasando por la grave crisis bancaria, hasta su inminente derrota en Ucrania (después de la humillante retirada de Afganistán). Se pudiera agregar que la sovietización del sistema judicial (el caso persecutorio de Trump con efecto bumerán) y la obscena censura en los multimedia controlados por el Deep State han contribuido a su descrédito popular.

A mi juicio, el mayor factor ha sido la disrupción de la candidatura a la presidencia por Robert Kennedy Jr, de 69 (sic) años, quien en sólo dos semanas de haber anunciado oficialmente su candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata, ostenta más de 21 por ciento de aceptación, pese a su bloqueo en los multimedia que controla la CIA. La disrupción de Robert Kennedy Jr, quien acaba de señalar a la CIA de encontrarse detrás del asesinato de su tío, el ex presidente John (https://bit.ly/3MbR9JW), ha causado pánico en el seno de los apparatchiks del Partido Demócrata, hoy controlado por la alianza Obama/Bill-Hillary Clinton y el megaespeculador George Soros, quienes han frenado el ascenso de los más populares senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren. La afroestadunidense Symone Sanders, quien fue portavoz de la alicaída vicepresidenta Kamala Harris (58 años) y ex ayudante de Biden, sentenció que no va a aceptar ningún debate (¡megasic!) con Robert Kennedy Jr, apostando a una relección sin contratiempos de Biden (https://bit.ly/3psYdsA). Se maneja en los medios alternativos, que son legión, que el despido en Fox News de Tucker Carlson, el máximo rating en EU, se debió a la entrevista que le concedió a Robert Kennedy Jr, así como su postura en favor de Trump y en contra del comediante jázaro (https://amzn.to/2MR0PfM) Zelensky.