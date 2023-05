a Constitución de 1857 depositó (artículo 90) el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de distrito y de circuito. Estableció que la Corte se compondría de 15 ministros y durarían seis años en su encargo. El artículo 92 agregó: Su elección será indirecta en primer grado en los términos que establezca la Ley Electoral . Y el 93 fue definitorio: Para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia se necesita: A.- estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de los electores; ser mayor de 35 años y ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos . Posteriores cambios a la Constitución le quitaron al pueblo su facultad de elegir, y se la otorgaron al presidente de la República en turno y al Senado. El primero propone, el segundo confirma. Fue así como la Corte Suprema se convirtió en la Suprema Corte. Algo podrido, dijo el presidente López Obrador. El plan C consiste –de acuerdo al proyecto de la 4T– en retomar el espíritu de la Constitución de 1857 y que la elección sea directa. Necesita ganar no sólo la presidencia de la República en 2024 sino también la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso a fin de dar a los ciudadanos la facultad plena de elegir a los ministros, sin que la chiquillería de oposición descarrile el propósito. De paso, agregaría yo, habrá que revisar la lista de los pensionados en retiro y aplicarles la misma fórmula que a los ex presidentes: mocharles el ingreso, no lo necesitan, son muy ricos. Ah, y cuentas claras en los multimillonarios fideicomisos.

Trump

El jurado no halló la vía de inculpar a Donald Trump por el delito de violación sexual porque tiene una definición técnica que no procedía bajo la ley del estado de Nueva York, pero sí encontró elementos para declararlo culpable de abuso y contactos no consentidos, a la mujer que lo demandó, Jean Carroll. Epílogo: deberá indemnizarla con 5 millones de dólares por andar de mano larga.

Ombudsman social

Me dirijo a usted para que a través de este medio se medite una modesta proposición: dadas las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde mi representación ciudadana que el derecho mexicano me confiere propongo (a nivel individual y colectivo) reducir el presupuesto correspondiente al ejercicio 2023 para este órgano judicial. Como ciudadano de este país no veo ningún resultado favorable a mi colectividad desde que la nueva presidenta asumió la jefatura de la Corte.

Si no dan resultados, no veo por qué debemos seguir pagándoles las mismas sumas estratosféricas que cobran cada quincena y demás. Quienes se encargan de definir el presupuesto anual deberán analizar sus resultados con base en las definiciones operativas, legales y resultantes con las que actúa este irrepresentante grupo del país. No es broma ni sarcasmo, pero ojalá la idea llegue a las instancias correspondientes de este país.

Javier Enrique Orozco Rivadeneyra/ El Chico, Veracruz

Twitterati

Creel, Margarita Zavala y Alito Moreno prometen en conmovedora ceremonia que van a implantar un nuevo sistema político en México . Atrás, Quadri agita el bigote. Son una rara mezcla entre almidón, comedia y masoquismo. No los levanta ni la inteligencia artificial.

Y antes de despedirme, un gran abrazo a las mamás este 10 de mayo. Que las festejen mucho.

