Que la guerra no es cosa del pasado. Que las divisiones persisten, e incluso crecen. Que estamos quemando nuestro único hogar. Que las familias se ven obligadas a huir de la guerra o de eventos climáticos extremos. Que todavía hay hambre y pobreza. Porque sí, algunas cosas son difíciles de explicar, y aún más de excusar por quien vivió hace 500 años.

La paz nunca debe subestimarse ni darse por sentada. Debemos trabajar por y para ella, todos los días, sin descanso. En un mundo que se está desgarrando, debemos curar las divisiones, prevenir las escaladas, escuchar los agravios. En lugar de balas, necesitamos arsenales diplomáticos , sentenció.

No puede haber paz duradera sin solidaridad. No hay cohesión social sin derechos humanos. No hay justicia sin igualdad. Todos somos, colectivamente, garantes de ello. Hoy más que nunca, en nuestro mundo fracturado, erigir puentes es la única opción , aseveró.

Guterres agregó que el mundo necesita una Europa fuerte, que mire hacia fuera; no una Europa encerrada en sí misma. No tendremos un mundo multipolar, no tendremos un multilateralismo que funcione, sin una Europa fuerte y unida , afirmó en conmemoración del Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo.

El secretario general de la ONU recibió el Premio Carlos V en reconocimiento a su trayectoria dedicada al compromiso social, el trabajo por la paz, la cooperación internacional y la promoción del multilateralismo. El galardón lo otorga la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.