El fiscal anticorrupción sostuvo que el entonces secretario de Hacienda distrajo del erario dos pagos ilegales por 49 millones 300 mil pesos cada uno, el 3 de diciembre de 2019 y el 5 de agosto de 2020, a favor del despacho contratado de manera irregular, con la finalidad de realizar el refinanciamiento de la deuda pública estatal.

Los pagos fueron ilegales porque no se acreditó suficiencia presupuestal, no hubo investigación de mercado ni dictamen para acreditar la necesidad de los servicios de asesoría antes de firmar la contratación , detalló.

Además, el prestador de servicios no contaba con registro en el padrón de proveedores del gobierno del estado, no se establecieron garantías de cumplimiento y se ocultó el contrato al no capturarlo en el sistema electrónico de compras .

Afirmó que el bufete implicado en este caso tampoco entregó evidencias de cumplimiento de los servicios prestados, por lo que se presume distracción de recursos públicos.