Mireya Cuéllar, Cristian Díaz y Antonio Heras

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de mayo de 2023, p. 28

El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, advirtió ayer en Tijuana, Baja California, que no es posible otorgar a los productores de trigo cristalino –el cual no tiene precio de garantía– el apoyo extraordinario que solicitaron al gobierno federal, porque no hay el recurso .

Se hizo el planteamiento de que a base de coberturas, de apoyo del gobierno del estado y municipales, se pueda llegar a un precio, pues que no se va a acercar al precio de garantía, que no existe en el trigo cristalino; en eso estamos buscando una solución , agregó en entrevista.

En cuanto a Sinaloa, explicó que a los maiceros sólo se les va a comprar a los que tengan superficies menores de 10 hectáreas un millón de toneladas, que es prácticamente su producción, al precio de garantía; no podemos ir más allá de una regla ya establecida .

En lo que se define el precio base del maíz y del trigo, productores agrícolas de Sinaloa y Baja California advirtieron que continuarán con sus protestas y las radicalizarán si sus demandas no son atendidas.

Podrían bloquear otra planta de Pemex

En Sinaloa, maiceros y trigueros, quienes por segundo día consecutivo mantienen bloqueados los accesos a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el puerto de Topolobampo, amagaron con tomar la planta de Guamúchil y extender sus movilizaciones a otros municipios. Labriegos provenientes de todo el estado acamparon el lunes en espera de ser atendidos por funcionarios federales.