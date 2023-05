Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de mayo de 2023, p. 28

Durango, Dgo., Habitantes de la comunidad de Pánuco de Coronado, en el municipio del mismo nombre, quienes rechazan la instalación de una presa de jales de la mina San José Avino, propiedad de la canadiense Avino Silver & Gold Mines Ltd, a 500 metros de una escuela y a 400 de un pozo de agua, fueron desalojados por trabajadores de la empresa.

Al mediodía de ayer, alrededor de 400 obreros, armados con palos y piedras, salieron de su centro de trabajo por instrucciones de la directiva de la mina para sacar a como diera lugar a los manifestantes del predio, donde desde la semana pasada la compañía tira los desperdicios del yacimiento.

Inicialmente, los mineros no se enfrentaron con los vecinos, toda vez que varios de los obreros también viven en Pánuco de Coronado, por lo que sólo estuvieron parados frente a los inconformes: unas 50 personas, la mayoría hombres, algunos montados a caballo.

Desde la mina mandaron traer a los trabajadores, por lo que los lugareños pensaron que ya se habían replegado. Sin embargo, el llamado sólo fue para amenazarlos: o sacaban por la fuerza a los colonos o perdían su trabajo, por lo que volvieron a salir y arremetieron contra ellos.

Entonces se produjo un enfrentamiento que dejó al menos cinco pobladores descalabrados, entre ellos una mujer. Al cierre de la edición se desconocía si hubo trabajadores lesionados.