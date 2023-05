▲ El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó ayer en Washington con congresistas sobre el tema del aumento del techo de deuda de 31.4 billones de dólares, pero no se alcanzó ningún acuerdo durante la reunión más allá de continuarla el viernes. En cambio, los participantes endurecieron sus posiciones, mientras un impago sin precedentes se avecina en tres semanas si el Congreso no actúa. Más tarde, Biden declaró que el default no es una opción . De su lado, el líder de la mayoría opositora en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aseguró que la Casa Blanca no tiene un plan B . Biden pide a los legisladores que eleven sin condiciones el límite de endeudamiento, pero McCarthy ha dicho que su cámara no aprobará ningún acuerdo que no recorte el gasto. Foto Ap