Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de mayo de 2023, p. 20

El mercado de arte es altamente vulnerable al lavado de dinero y es usado, sobre todo, por gente de altos ingresos, no por narcotraficantes como tales, declaró Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reveló que se ha visto un incremento en el interés de mexicanos por participar de ese negocio en Estados Unidos, aunque no se ha detectado algún movimiento ligado a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Explicó que el lavado de dinero en el arte es un fenómeno mundial, pero se concentra en mercados grandes como Europa o Estados Unidos. Cuando se detecta alguna compra de mexicanos que no se dedican a ese negocio, la UIF hace un seguimiento para identificar el origen de los recursos.

“Comprar obras de arte no es ningún delito, el delito viene de utilizar dinero de procedencia ilícita para lavarlo.

Nosotros analizamos de manera específica actividades de mexicanos que, sin dedicarse a la compraventa de arte, hacen operaciones muy sigilosamente, entonces vamos nosotros haciendo el seguimiento con el propósito de checar si efectivamente el dinero es de procedencia ilícita, que es ese el elemento , detalló Gómez Álvarez.

¿Los narcotraficantes estarían lavando dinero a través del mercado del arte?, se le preguntó en una entrevista colectiva luego de inaugurar la conferencia regional El uso de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT) en la investigación de la criminalidad del arte y las antigüedades.