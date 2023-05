▲ Imagen tomada del libro El martillo de Brecht, resultado del trabajo de colaboración entre la Brigada para Leer en Libertad y Utopix, una comunidad de trabajo para la producción y difusión de discursos anticapitalistas, marxistas y revolucionarios.

Abordar a Brecht, explicó Taibo II, es aproximarse a un creador complejo y diferente a los demás intelectuales de su momento, es hacer una revisión de lo cotidiano y de la historia, ya que no es casual la selección que él hace de sus personajes y no es casual tampoco la manera como reflexiona sobre la historia, la forma como nos acerca el pasado al presente. De ahí que, si se trata de construir en la actualidad en México una izquierda pensante y crítica, Brecht está muy bien .

El martillo de Brecht, con ilustraciones de Kael Abello, se puede descargar en el siguiente vínculo: https://brigadaparaleerenlibertad.com/libro/el-martillo-de-brecht

Poemas del libro El martillo de Brecht. Selección de Paco Ignacio Taibo II.

El cambio de rueda

Estoy sentado al borde de la carretera,

el conductor cambia la rueda.

No me gusta el lugar de donde vengo.

No me gusta el lugar adonde voy

¿Por qué miro el cambio de rueda

con impaciencia?

Canción de la rueda hidráulica

1.

Los poemas épicos nos dan noticia

de los grandes de este mundo:

suben como astros,

como astros caen.

Resulta consolador y conviene saberlo.

Pero para nosotros, los que tenemos que alimentarlos,

siempre ha sido, ay, más o menos igual.

Suben y bajan, pero ¿a costa de quién?

Sigue la rueda girando.

Lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba.

Mas para el agua de abajo, ay, esto sólo significa

que hay que seguir empujando la rueda.

2.

Tuvimos muchos señores,

tuvimos hienas y tigres,

tuvimos águilas y cerdos.

Y a todos los alimentamos.

Mejores o peores, era lo mismo:

la bota que nos pisa es siempre una bota.

Ya comprendéis lo que quiero decir:

no cambiar de señores, sino no tener ninguno.

Sigue la rueda girando.

Lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba.

Mas para el agua de abajo, ay, esto sólo significa

que hay que seguir empujando la rueda.

3.

Se embisten brutalmente,

pelean por el botín.

Los demás, para ellos, son tipos avariciosos

y a sí mismos se consideran buena gente.

Sin cesar los vemos enfurecerse

y combatirse entre sí. Tan sólo

cuando ya no queremos seguir alimentándolos

se ponen de pronto de acuerdo.

Ya no sigue la rueda girando,

y se acaba la farsa divertida

cuando el agua, por fin, libre su fuerza,

se entrega a trabajar para ella sola.