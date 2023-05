Asimismo, ha permitido tener una estrategia de reconversión hospitalaria que se puede volver a utilizar en caso de una nueva emergencia; además, a diferencia de otros países, no hubo necesidad de aplicar medidas autoritarias, como sanciones, debido a la colaboración de los ciudadanos.

Por supuesto que hay una parte que va a continuar, estar pendientes si hay algún incremento de algún tipo de hospitalización , señaló la titular del Ejecutivo local.

Precisó que el levantamiento de la emergencia no significa que ya no vaya a haber personas con esa enfermedad, pero ya no será un problema de saturación de hospitales, de aumento de mortalidad.

Por ello, aseguró, los servicios de salud locales cuentan con los medicamentos para hacerle frente, y lo referente a la vacunación lo definirá el Consejo de Salud a nivel federal.