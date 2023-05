Elba Mónica Bravo

Miércoles 10 de mayo de 2023, p. 32

Martha, Juana y Rosa son tres madres de familia de la tercera edad que se dedican, desde la década de los 70 del siglo pasado, al comercio informal en las inmediaciones del mercado de Jamaica, por lo que este 10 de mayo lo festejarán trabajando , como siempre han hecho, por lo que, dijeron, no necesitan regalos ni tratos especiales.

Desde 1978, Martha Arteaga se ha dedicado a la venta de carpetas tejidas, servilletas para bordar, que ofrece en 12 pesos; bolitas de estambre, de cuatro y cinco pesos, y aros de madera, de 10 y 20 pesos; sin embargo, señaló que no se vende igual que hace varios años, porque las recientes generaciones no están interesadas o no tienen tiempo para dedicarlo a la costura o tejer una orilla con estambre .

Entrevistada afuera del mercado de Jamaica, en la banqueta donde coloca su mercancía, dijo que con la dedicación a su trabajo logró sacar adelante a sus tres hijos, y aunque antes la mayoría de su clientela compraba docenas de servilletas, ahora vende, pero no la misma cantidad .

La situación no amilana el entusiasmo de la mujer, que borda una servilleta con un pavorreal colorido, que una vez terminada venderá en 40 pesos.