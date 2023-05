Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de mayo de 2023, p. 31

En medio de un bloqueo de manifestantes, presuntamente enviados por el Partido Acción Nacional (PAN), la bancada de Morena, sus aliados y el perredista Jorge Gaviño avalaron una reforma que establece el proceso a seguir en caso de que la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, quiera repetir en el cargo.

Ayer, el Congreso de la Ciudad de México amaneció cercado por personas que bloquearon las entradas del recinto ubicado en Donceles y Allende. Minutos más tarde, entre empujones, los morenistas lograron ingresar; ya en el pleno acusaron al PAN de llevar golpeadores para sabotear la sesión.

Cerca de las 11 de la mañana y con el quorum mínimo de 34 asistentes empezó la sesión ordinaria. En el debate de la reforma a la Ley Orgánica de la fiscalía, el diputado Jorge Gaviño acusó presiones para que votara en contra del dictamen.

No acepto presiones de nadie para dar mi voto, porque si votaba yo de determinada manera la repercusión política iba a ser de otra manera. No acepto presiones para el voto; siempre he votado en conciencia y mi conciencia ahora es votar a favor de este dictamen, que resume y sintetiza una Ley Orgánica que va a poder ser factible dentro del marco de la legalidad.

Al respaldar las declaraciones de Gaviño, el diputado Jesús Sesma, del Verde Ecologista, reveló que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, amenazó con expulsar a quienes votaran a favor de la reforma. Lo anterior lo dijo frente al presidente de la mesa directiva, el priísta Fausto Zamorano, quien minutos después votó en abstención.