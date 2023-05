César Arellano García

Martes 9 de mayo de 2023

Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se manifestaron una vez más en demanda de que las autoridades aprueben la entrega de dinero para actualizar el monto de varias prestaciones.

Gerardo Rodríguez, secretario general del gremio, señaló que se tenía acordado realizar mesas de diálogo ayer, pero las autoridades laborales no se presentaron.”Seguimos en la misma situación. No quieren darnos una pensión según nuestras condiciones. Ya había una minuta formada con la Secretaría del Trabajo para reunirnos, pero no llegaron argumentando que no había condiciones para venir”.