Juan Carlos Gutiérrez, coordinador jurídico de Idheas, organización que acompaña a la familia, sostuvo que en el proceso legal el gobierno federal respondió en su momento que la desaparición no fue a causa de efectivos de la policía estatal ni de la Secretaría de Marina, como denunció Angélica, sino que podría ser responsabilidad de grupos del crimen organizado; a la fecha no se ha demostrado que los uniformados no tuvieron nada qué ver.

Intensa búsqueda

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Angélica dijo que a más de 10 años no ha parado de buscar a su hijo. Desde el momento en que vi que se lo llevaron empecé a buscarlo en los Centros de Reinserción Social, en forenses, hospitales y no se ha sabido nada. Yo les pido a todos que me ayuden a saber de él, qué hicieron con él y aquí sigo buscándolo. Mientras Dios me preste vida seguiré buscando .

Invitó a todas las madres a participar en las marchas que organizan las buscadoras y aunque reconoció tengo miedo, porque si el día de mañana me pasa algo, ¿quién busca a mi hijo? , insistió que no dejará la lucha por encontrarlo.

A su vez, Jesús Peña, representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ponderó que la resolución del Comité contra la Desaparición, y el anuncio del gobierno de dar cumplimiento, se abren vías que abonarán tanto en éste como en otros casos a encontrar justicia.